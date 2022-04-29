金豐盛保單遭停售 台新人壽：客戶權益不受影響

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（中央社記者謝方娪台北29日電）宣告利率不合理拉高，金管會今天開鍘台新人壽，要求停售金豐盛利變型美元終身壽險。台新人壽晚間回應，自5月起將依規停止銷售金豐盛利變型商品，所有已購買此商品的客戶權益不受任何影響。

預期今年將進入升息年，壽險公司年初起即競相調高利變型保單宣告利率搶市，引起金管會注意。金管會今天開出首張「宣告利率不合理」罰單，要求台新人壽停售金豐盛利變型美元終身壽險。

金管會保險局表示，經過調查，台新人壽辦理「金豐盛利變型美元終身壽險」共有4大缺失，包含沒有依變更後宣告利率公式辦理宣告利率檢視作業；宣告利率公式採用的收益率包含風險性資產，即配息率存在高度不確定性；保單區隔資產報酬率恐無法支撐宣告利率調升；保單所採取的脫退率假設仍參考保德信人壽時期的經驗，沒有將經營策略調整納入考量等。

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台新人壽晚間表示，公司利變型商品宣告利率公式是沿用前保德信人壽在2020年7月1日生效的公式辦理，今年初公司為使宣告利率更符合宣告利率平穩機制，依「人身保險業辦理利率變動型保險商品業務應注意事項」規定研議後，已於4月28日調整公司利變型商品宣告利率公式，並將適用於5月起的宣告利率。

台新人壽並指出，自5月起將依規停止銷售金豐盛利變型商品，所有已購買此商品的客戶權益不受任何影響；公司經營以符合法規、客戶利益為優先，同時維持公司穩健成長，未來也將持續注重在提供國人完善的保障。（編輯：楊凱翔）1110429