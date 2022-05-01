報稅首日逾16.1萬戶申報 64%採用行動電話認證

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（中央社記者蘇思云台北1日電）財政部今天表示，報稅首日網路申報情形順暢，截至傍晚統計，已有超過16.1萬戶完成申報；其中10.4萬戶採行動電話認證登入，占整體比率64.5%。

個人綜所稅申報今天開跑，因為週日國稅局休假，報稅早鳥族群今天只能透過電腦、手機、平板進行網路申報，明天才開始臨櫃申報。

根據財政部統計，截至近傍晚6時，全台共16萬1714戶完成申報，高於去年同期的10萬9708戶。今天已完成申報的案件數中，約10.4萬戶採取行動電話認證登入，占整體比率達64.5%；其次為自然人憑證，約有2.4萬戶，占比約15%；第三為採取健保卡加密碼，約有1.7萬戶，占比約11%。

如果跟去年報稅首日相比，去年報稅首日，使用行動電話認證也是最大宗，占比約48.8%，今年則更進一步成長到超過6成。

財政資訊中心官員告訴中央社記者，從凌晨零時就開始監測，網路報稅狀況相當順暢，沒有接到民眾反映異常。每年都會針對報稅方式持續改善精進，今年線上申報管道都很暢通，不過因為碰到疫情，鼓勵民眾可以在家網路申報，減少臨櫃報稅。

官員表示，去年5月綜所稅申報時，首度推出手機報稅及行動電話認證登入機制，吸引83.93萬戶採用，為提升手機報稅便利性，今年手機報稅2.0版新增「編修功能」與增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」，突破去年僅限於「透過網際網路下載資料後不須再編修資料」的申報案件，並提供更多元的繳稅管道，今天也確實有很多民眾採用行動電話認證的方式。

不過，若有現金繳稅或是申請延期、分期繳稅需求民眾，需使用電腦報稅。

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財政部日前宣布，因應疫情緊張，全面延長所得稅報稅期限，報稅截止日從原本5月31日，全面延到6月30日，估計將有綜所稅653萬個人申報戶、營所稅99萬家企業申報戶可適用。綜合所得稅的各批退稅期程維持不變，民眾如在延長申報期間6月1日至6月30日採網路申報及稅額試算線上或電話語音回復者，仍可適用今年7月29日第1批退稅。

財政部呼籲，雖然所得稅申報繳納期限延長，為降低臨櫃報稅群聚的風險，民眾應儘可能進行網路報稅，並利用多元方式繳稅。如果遇到申報問題，可利用線上智能客服，或以電話、電子郵件、粉絲專頁詢問。（編輯：蘇志宗）1110501