PMI連22個月擴張 指數續跌新增訂單首見緊縮

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中經院3日公布4月經季調的製造業採購經理人指數（PMI），院長張傳章（中）表示，季節調整後的PMI續跌1.5個百分點至56.3%，新增訂單轉為緊縮、生產指數擴張速度大幅趨緩，導致PMI擴張速度趨緩。中央社實習記者蔡沛芸攝 111年5月3日

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（中央社記者蘇思云台北3日電）中經院今天發布4月製造業採購經理人指數（PMI），連22個月擴張，但是指數續跌1.5個百分點來到56.3%，主因是最具領先景氣動態的新增訂單指數轉為緊縮，以及生產指數擴張速度大幅趨緩所致。

部分經理人憂心原物料價格攀升、中國封控影響供需，中經院指出，未來6個月景氣展望指數大跌8個百分點到52.9%，創2020年8月以來最慢擴張速度。

中經院院長張傳章表示，受到烏俄戰爭、中國上海與崑山等地封控，歐美高通膨對民生消費抑制，製造業4月產業氛圍跟去年相比已有明顯差異。

張傳章表示，PMI組成項目中，最具領先景氣動態的新增訂單指數，4月續跌4.7個百分點至47.7%，是2020年7月、22個月以來首次呈現緊縮，以及生產數量指數擴張速度大幅趨緩所致。不過，六大產業仍全數回報擴張，擴張速度前3名是化學暨生技醫療產業、基礎原物料產業、食品暨紡織產業。

張傳章表示，雖然PMI指數下降不大，不過影響最大的是廠商對未來景氣看法，廠商對未來景氣看法分歧，整體對未來6個月展望指數大幅下跌8個百分點至52.9%，廠商反應中國封城，憂心供應鏈或物流中斷等；部分樂觀廠商則認為，下半年景氣會回溫，預期中國市場第4季可以看到類似報復性拉貨與消費情形。

張傳章指出，現在製造業庫存仍相對高檔，仍有歐美通膨、升息、地緣政治衝突、中國封控等因素，建議經理人採購存貨政策，從過去2年由供給端決定存貨、價格的模式，轉為需求端主導的模式。

中經院今天也公布4月未季調的非製造業經理人指數（NMI），已經連續10個月擴張，但指數也微幅下跌0.7個百分點到55.1%。八大產業中，除了住宿餐飲業回報緊縮外，其他產業仍回報擴張。

不過本土疫情4月明顯升溫、確診數逐日攀升，張傳章表示，雖然沒有把防疫措施升級，但已經有不少民眾取消訂房、餐廳聚餐的情形。

張傳章表示，整體未來6個月展望指數中斷連續9個月擴張、轉為緊縮，指數大跌10.2個百分點到45.7%。八大產業中，各產業依照緊縮速度為住宿餐飲業（27.8%）、營造暨不動產業（39.7%）、金融保險業（40.5%）與批發業（44.9%）。

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張傳章表示，住宿餐飲業對未來展望指數重跌49.5個百分點到27.8%，變化相當劇烈。營造暨不動產業也下滑17個百分點到39.7%，評估主要因素是因為近期疫情升溫，民眾會減少看房子，也可能預期央行還會升息或祭出選擇性信用管制措施，導致部分投資客比較觀望。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫分析，目前營造在廠房建設較快，家用住宅相對急迫性沒那麼大，加上近期建材上漲、缺工等因素，建商也採取較為保守態度，部分建案、交屋情形也有延後。（編輯：楊凱翔）1110503