4月新車掛牌3.52萬輛略低預期 缺車依舊

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）受到晶片短缺、上海封控等供應鏈問題影響，4月新車掛牌3萬5254輛，年減7%，月減10.6%，略低於原先預期。展望5月，車商表示，考量缺車問題依舊，總市場預估為3.5萬輛，約持平。

車商今天表示，4月汽車總市場持續受到晶片短缺、上海封控等供應鏈問題的影響，新車銷售市場持續衰退，累積今年前4月的市場總量為13萬9598輛，年減12.5%。進口車構比雖稍有起色，整體市場仍由國產車撐起大局；其中輕型商用車市場逆增7成最亮眼。

根據監理所資料，4月單月新車掛牌數3萬5254輛，較去年同期衰退7%，月減10.6%，前10大品牌廠4月銷售除了BMW、BENZ及HYUNDAI等較3月成長外，其餘均下滑。其中BMW月增148%，年增34.6%表現最強勁，衝上第3大排名。

4月前十大品牌排名變化較大，分別為TOYOTA、FORD、BMW、NISSAN、CMC、BENZ、MITUBISHI、LEXUS、HONDA、HYUNDAI。

HYUNDAI純電休IONIQ5上市熱銷，加上供車量增加，推動4月新車總掛牌數達1104輛，月增及年增分別為43.2%及6%，重回前10名之列，是除了BMW外唯二雙成長的品牌。

HYUNDAI代理商南陽實業表示，目前缺車依舊嚴重，預計仍需3至6個月時間才有機會恢復。

和泰汽車4月份整體新車掛牌1萬2500輛，市占率35.5%，穩居市場龍頭地位。其中TOYOTA於4月銷售1萬869輛，佔有率30.8%。和泰車表示，國產車銷售良好，其中COROLLA CROSS領照3446輛，持續稱霸全車種銷售冠軍；同時，旗下ALTIS本月領牌數也來到1728輛，人氣不減；進口休旅銷售冠軍RAV4本月領牌數雖受到缺車影響，仍有1432輛成績。

和泰車表示，旗下Lexus 4月新車掛牌1631輛，年減4.2%，佔有率21.3%，主要仍受全球晶片短缺影響，新車到港台數有限。

展望5月，車商表示，考量各品牌依舊有缺車問題，另外上海封控若再延長，部分車廠斷料風險恐會提高，加上俄烏戰爭、通貨膨脹及國內疫情升溫等負面影響，全月總市場預估為3.5萬輛，年增2%。（編輯：翟思嘉）1110503