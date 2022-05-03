緯穎首季淨利創同期新高 匯兌收益挹注

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（中央社記者潘智義台北3日電）雲端資料中心設備供應商緯穎財務長陳昌偉今天在線上法人說明會表示，中國封控影響主要在華東，目前對緯穎並無影響。緯穎受惠匯兌收益，首季稅後淨利23.46億元，創同期新高，每股稅後盈餘13.42元。

陳昌偉說明，雖然中國封控，但特定料短缺並非中國華東封控地區生產，只因仍有替代料廠商在華東，未來仍需觀察；在供應鏈重整過程中，第1季毛利率7.7%，較去年第4季減少0.3個百分點，主因存貨造成，畢竟長料備貨充裕，短料不足以配成套，加上運費成本增加、倉儲空間成本，都是影響毛利率的因素。

他解釋，長短料配套不夠順利，造成1、2月單月營收在120至130億元，3月達240億元。3月雖然毛利率、營業利益率下滑，但新台幣在3月下旬貶值，因營收大多為美元，有匯兌收益挹注獲利。

緯穎公布今年第1季營收新台幣507.05億元，季減10.9%，年增29.01%；稅後淨利23.46億元，季減10.3%、年增38.1%，每股稅後盈餘13.42元；受惠匯兌收益，第1季營收、獲利均創同期新高。

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陳昌偉指出，雲端服務需求增加，但長達3個季度因特定物料缺貨，尤其是IC零件短缺問題未解，造成長料堆積，卻無法配套的情況，使得客戶需求未被滿足，第1季底庫存上升。

他表示，除台灣的工廠承接研發總部試產為主，量少但種類較多，亞洲還有馬來西亞廠，初期以亞太整機櫃伺服器組裝為主，第1棟廠房已開工，以系統後段組裝為主，馬來西亞廠第2棟建物將俱備主機板產能，預計2023年底前完工、2024年生產；另外，墨西哥廠是目前產值最大的廠區。（編輯：張均懋）1110503