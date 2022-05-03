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大連化工每股配息73元首季入帳 南寶業外大進補

2022/5/3 21:15
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（中央社記者潘智義台北3日電）南寶樹脂轉投資大連化工第1季配息每股新台幣73元，貢獻南寶第1季達4.75億元。南寶表示，大連去年每股賺107.59元創新高，大幅挹注業外收益。

南寶公布去年每股稅後盈餘7.26元，較前年每股稅後盈餘10.12元衰退，轉投資大連化工去年大賺，南寶持股共約6516張，第1季配息每股73元，已在第1季入帳。

南寶接受電訪指出，大連化工生產醋酸乙烯（VAM）、醋酸乙脂（EAc）、氧氣、氮氣、液態二氧化碳等，是上游的原料供應商，醋酸乙烯是白膠的原料，而BDO鞋用膠原料也是主要供應商，因原物料大漲，大連化工去年獲利大幅躍升。

公開資訊觀測站資料顯示，大連化工前年每股稅後盈餘7.32元，去年每股盈餘大增至107.59元，每股盈餘激增逾百元。

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大連化工過去每年配息大多在每股6到12元，狀況好一點每股配15元，但這次每股配息73元，是去年破紀錄的獲利數字才有的結果。

南寶說明，除生產軟包材感壓膠，最大宗的產品還是鞋材膠，大連化工是最重要供應商，台灣各大製鞋廠都是客戶，雖然軟包材用膠居全球市場首位，鞋材接著劑只排前幾名，但台灣製鞋業領先全球，掌握鞋材膠市場一樣很有競爭力。（編輯：張均懋）1110503

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