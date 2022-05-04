頎邦爆群聚感染800人PCR逾200人陽性 估造成短暫生產不順暢

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頎邦爆發移工群聚感染，4日發布重訊指出，目前統計約有200多人陽性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）頎邦爆發移工群聚感染，今天發布重訊指出，2名外籍員工因身體不適就醫，經PCR檢測陽性，針對相關員工進一步擴大PCR檢測，目前統計約有200多人陽性；此次群聚感染事件雖會短暫造成生產不順暢，不過各廠產能支援調配，對整體營運應無重大影響。

頎邦今天公告指出，公司同一移工宿舍的2名外籍員工因身體不適就醫，經PCR檢測為陽性，隨即就相關廠區及移工宿舍全體員工進行快篩，快篩結果判斷可能為移工宿舍群聚感染，遂依法通報主管機關。

頎邦表示，經遵循新竹縣衛生局指示，就該移工宿舍及相關工作人員約800人進行全面PCR檢測，目前統計約200多人陽性，正式檢測報告由主管機關指派的醫療院所持續作業中。

頎邦指出，已立即將所有確診員工適當隔離，並就相關廠區及移工宿舍進行全面清消及宿舍降載作業，派員進駐移工宿舍加強分艙分流方式管理。

防疫應變小組將隨時監控疫情變化、強化移工宿舍防疫管理、禁止人員跨廠區移動、採取分組分流及居家辦公等方式滾動式修訂防疫措施，以杜絕疫情擴散。

頎邦表示，移工群聚感染事件將會短暫造成生產不順暢，計劃由各廠產能相互支援調配，並協調客戶依需求緩急調整出貨時點，估計仍可滿足客戶需求，對整體營運應無重大影響。（編輯：潘羿菁）1110504