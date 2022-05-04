更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
首頁 / 產經
COVID-19疫情整理包
縣市疫情
新聞專題
縣市疫情4/211

頎邦爆群聚感染800人PCR逾200人陽性 估造成短暫生產不順暢

2022/5/4 17:43（5/4 19:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
頎邦爆發移工群聚感染，4日發布重訊指出，目前統計約有200多人陽性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
頎邦爆發移工群聚感染，4日發布重訊指出，目前統計約有200多人陽性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）頎邦爆發移工群聚感染，今天發布重訊指出，2名外籍員工因身體不適就醫，經PCR檢測陽性，針對相關員工進一步擴大PCR檢測，目前統計約有200多人陽性；此次群聚感染事件雖會短暫造成生產不順暢，不過各廠產能支援調配，對整體營運應無重大影響。

頎邦今天公告指出，公司同一移工宿舍的2名外籍員工因身體不適就醫，經PCR檢測為陽性，隨即就相關廠區及移工宿舍全體員工進行快篩，快篩結果判斷可能為移工宿舍群聚感染，遂依法通報主管機關。

頎邦表示，經遵循新竹縣衛生局指示，就該移工宿舍及相關工作人員約800人進行全面PCR檢測，目前統計約200多人陽性，正式檢測報告由主管機關指派的醫療院所持續作業中。

頎邦指出，已立即將所有確診員工適當隔離，並就相關廠區及移工宿舍進行全面清消及宿舍降載作業，派員進駐移工宿舍加強分艙分流方式管理。

防疫應變小組將隨時監控疫情變化、強化移工宿舍防疫管理、禁止人員跨廠區移動、採取分組分流及居家辦公等方式滾動式修訂防疫措施，以杜絕疫情擴散。

頎邦表示，移工群聚感染事件將會短暫造成生產不順暢，計劃由各廠產能相互支援調配，並協調客戶依需求緩急調整出貨時點，估計仍可滿足客戶需求，對整體營運應無重大影響。（編輯：潘羿菁）1110504

延伸閱讀
北士科車來速篩檢大塞車 黃珊珊籲有預約再來輕重症分流調整 80歲以下輕症不收治住院COVID-19口服藥供居家照護使用 5日公布送藥到宅完整流程PCR陽性沒收到疫調簡訊？健保快易通APP也能填
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀