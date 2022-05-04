台新金估美聯準會5、6月各升2碼 央行也將繼續升息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國聯準會（Fed）正舉行為期2天的利率決策會議，台新金預估，美國聯準會將在5、6月各升2碼，9、12月各升1碼。（圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北4日電）美國聯準會（Fed）正舉行為期2天的利率決策會議，台新金預估，美國聯準會將在5、6月各升2碼，9、12月各升1碼，全年調升7碼；台灣央行今年也應會繼續升息。

台新金今天舉行第1季法人說明會，因美國聯準會5月利率決策會議結果即將揭牌，法人聚焦台新金對台美升息看法，台新金總經理林維俊表示，台新投顧預測美國聯準會將在5、6月各調升2碼，9、12月可能會再各調升1碼，總計全年應會調升利率7碼，和市場看法沒有太大出入；至於台灣，央行已在3月升息1碼，預期後續也會繼續升息。

此外，林維俊在法說會上公布台新金首季營運成果，台新金首季稅後淨利為新台幣21億元，因去年首季台新金用權益法認列彰銀投資收入，今年首季會計處理有異動，加上取得保德信人壽（現台新人壽）交易合約中的或有價金評價受殖利率上升影響，以致台新金首季獲利相比去年同期減少52.1%。

林維俊指出，先前約定取得保德信人壽，台新金提列的或有價金上限為30億元，隨殖利率走揚，截至今年4月底，台新金已提列或有價金29.3億元，換言之，若利率持續向上走，台新金頂多再增提7000萬元的或有價金，若利率往下走，29.3億元就有機會回沖。

台新金首季每股盈餘（EPS）為0.15元，年化股東權益報酬率4.33%，每股淨值13.89元。資本結構與授信資產品質方面，台新金與台新銀行首季資本適足率分別為118.9%及14.5%，台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.13%和989%。

觀察台新銀行存、放款業務表現，受惠企業放款穩健成長，全行總放款餘額年成長8.1%，外幣放款年成長15.5%，台幣放款年成長6.4%，總存款餘額年成長6.7%。信用卡業務方面，簽帳金額和毛手續費收入年成長分別達5.2%、4.1%，有效卡數也持續成長，已逾410萬張。

台新人壽在新產品推出及銀行保險通路強勁銷售動能加持下，首季初年度保費（FYP）收入為62.56億元，為去年同期24倍，首季總保費收入為99.57億元，較去年同期增加近1.5倍，台新人壽首季稅後淨利也繳出13.23億元成績單。

台新證券則受到國內外證券交易市場不穩及台灣證券交易量下滑影響，經紀手續費收入較去年小幅減少，首季稅後淨利為2.1億元。

在釋股彰銀部分，林維俊表示，台新金已承諾金管會在6年內處分所有彰銀持股，不超過1/3透過交換債、不超過1/3透過交換特別股，其他逾1/3將在集中市場進行出售。

林維俊指出，去年為購買保德信人壽（現台新人壽），台新金已賣出彰銀2億股，今年首季發行交換債，相當於交換股數2.5億股，現在正規劃交換特別股，應不超過3億股；台新金並會在不影響市場價格、考慮市場秩序下，適量、少量在公開市場持續出售彰銀持股。（編輯：林淑媛）1110504