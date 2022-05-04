聯維系統換照NCC有條件許可 要求限期改選董事長

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（中央社記者蘇思云台北4日電）NCC今天表示，有條件許可換發有線電視系統聯維的經營執照，包括要求在8月底前重新選出董事長、監察人，3年內要降低負債比率到50%以下，如果無法完成，最嚴重可能廢止執照。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。經營區位於台北市中正區與萬華區的有線電視系統聯維，先前取得1年臨時執照將在5月16日到期，NCC今天許可換發系統的9年期執照。

NCC副主委暨發言人翁柏宗說明，決議提出2項附負擔許可聯維換發執照，一為聯維應該在今年8月30日前重新選任董事長及監察人，新的監察人應該有財務會計與法律背景；二是3年內逐年降低負債比率至50%以下，2021年的負債比為53.91%。

NCC表示，聯維先前發生過去10年收視費用新台幣1.68億元未入公司帳的營運缺失，涉及內部控制制度、規範董事長及董事職權範圍等議題。聯維必須完備公司治理機制、確實執行所有權與管理權分離制度、強化內稽內控及會計稽核等承諾事項，相關執行情形也列入下次評鑑換照的重點審查項目。（編輯：林興盟）1110504