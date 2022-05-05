聯準會升息2碼符合市場預期 美股漲932點一年多來最猛

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（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）美股今天一吐悶氣，道瓊指數飆漲932點，標普500指數勁揚3%，為2020年以來最猛。聯準會升息2碼並宣布縮表後，主席鮑爾淡化升息3碼的預期，有效緩和投資人焦慮。

3大指數收盤前一個多小時從平盤附近竄升，道瓊工業指數終場飆漲932.27點，漲幅2.81%，收在34061.06點。標準普爾500指數勁揚124.69點，漲幅2.99%，收在4300.17點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲401.1點，漲幅3.19%，收在12964.86點。

美股一掃近期陰霾，道瓊指數衝出2020年11月以來最大漲幅，標普500指數創下2020年5月以來最佳單日表現。

聯邦準備理事會（Fed）為壓制處在40年高點的通貨膨脹，繼3月中升息1碼後，今天宣布調高基準利率2碼（0.5個百分點），為22年來首見。聯準會同時公布6月起縮減9兆美元資產負債表規模的計畫，加速撤除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後支撐經濟的刺激措施。

上述決策結果在市場預期內，投資人起初反應淡定，直到鮑爾（Jerome Powell）在聯準會決策會議後的記者會說，官員「沒有積極思考」升息3碼，股市買盤才湧現。

聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）4月說聯準會不該排除一次升息3碼的選項後，投資人迅速調整預期，為貨幣政策劇烈緊縮布局，以致股、債市近幾週陷入震盪，鮑爾出面澄清發揮穩定人心的效果。

今天道瓊指數30檔成分股全數收紅，標普500指數11大類股漲幅都達1%以上，能源、通訊及科技族群表現最棒。

近期灰頭土臉的科技權值股強勢反彈。臉書（Facebook）母公司Meta股價漲近5.4%，蘋果（Apple）、Google母公司Alphabet及電動車大廠特斯拉（Tesla）漲幅都超過4%。

晶片股同樣買氣旺盛，帶動費城半導體指數大漲3.9%。超微（AMD）股價飆漲9.1%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.5%。

連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）與訂房網站Airbnb財報奏捷，股價分別大漲9.8%、7.7%。叫車服務業者Lyft財測黯淡，股價狂瀉近30%，競爭對手優步（Uber）股價也跌逾4.6%。

美國股票、債券市場近期齊步走低，背景是投資人擔心聯準會可能過於積極緊縮貨幣政策，嘗試壓制通膨之餘不慎讓經濟陷入衰退。今年首季美國國內生產毛額（GDP）折合年率萎縮1.4%，依傳統定義，經濟連兩季萎縮即陷入技術性衰退。

美國經濟上次衰退是2020年上半年，時值COVID-19疫情爆發以致經濟活動大規模停擺。

美股4月一蹶不振，標普500指數月線重挫8.8%，為2020年3月COVID-19開始大流行以來最慘紀錄。那斯達克指數同期跌幅近13.3%，創2008年10月金融海嘯肆虐以來最糟單月表現。

鮑爾在記者會重申美國經濟「非常強健」，足以因應貨幣政策緊縮局面。

他以就業機會充裕、家庭資產負債表穩健為由表示，聯準會有能力讓經濟成長減速，而不造成失業率驟升，「我會說我們很有機會實現軟著陸」。

隨著俄烏戰爭帶動能源價格大漲，美國3月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，創1981年12月以來新高，4月數據預定下週公布。年初以來，聯準會偏好參考的個人消費支出（PCE）物價指數年增率都在6%以上，遠高於聯準會設定的通膨目標2%。（編輯：陳正健）1110505