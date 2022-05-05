電金不同調 台股收漲130點站上10日線
2022/5/5 10:55（5/5 14:11 更新）
台股5日終場上漲130.29點，收在16696.12點。（中央社檔案照片）
（中央社記者吳家豪台北5日電）美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息並縮表，美股主要指數收高，帶動台股今天早盤勁揚逾200點，隨金融股翻黑，指數漲勢收斂，16700點整數關卡得而復失，終場上漲130.29點，收16696.12點，站上10日線約16649點。
台股今天成交值來到新台幣2508.48億元，電子股漲1.29%，成交比重逾53%，扮演大盤反彈要角；航運、鋼鐵類股分別上漲0.95%、1.16%。
權王台積電以542元作收，漲幅1.5%；鴻海收104.5元，漲幅0.48%；聯發科收在841元，上漲1.45%。
反觀金融股則是開高走低，類股跌幅1.02%，其中兆豐金、中信金跌幅皆超過2%，收在39.85元、28.05元；國泰金跌幅近1%，收62.3元。
航運股走勢震盪，貨櫃業者萬海漲幅逾3%，收153元；長榮小漲0.66%，收152.5元；陽明一度翻黑，終場收平盤130元。
富邦投顧分析，美股續漲有助台股多方表現，大盤短線探低後反彈，但低量使彈勢不易延續，在升息縮表、俄烏戰事、中國封控及國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陡升等變數未消除下，台股中期仍將延續整理格局。（編輯：楊凱翔）1110505
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