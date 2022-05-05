走過反托拉斯風暴 友達李焜耀將完全交棒

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（中央社記者潘智義台北5日電）台、韓面板廠曾在美被控觸犯反托拉斯法，友達是當時唯一與美國司法單位正面對決的面板廠，前董事長李焜耀堅持「沒有錯」為什麼要認罪的態度，讓市場印象深刻。他自2015年卸任董事長，仍擔任董事迄今約7年，今年將退出董事會，完全交棒。

依公開資訊觀測站資料顯示，友達將在6月17日召開股東常會，並改選董事，此次董事候選人名單包括4席一般董事、5席獨立董事。

友達推出一般董事候選人包括友達董事長彭双浪、友達總經理柯富仁、佳世達總經理黃漢州，以及曾任廣輝資深副總經理及元太科技總經理的現任元太董事蔡娟娟。

友達此次推出的獨立董事候選人包括來自宏碁體系的彭錦彬，擁有華碩、和碩投資主管及外資研究部主管經歷的蘇艷雪，以及具有工研院電光系統研究所、柯達產學經歷的程章林，再延攬德明財經科技大學校長盧秋玲、曾任中華開發銀行直接投資部主管的韓靜實。

另外，宏碁創辦人施振榮有4大弟子，李焜耀是其中一人，他也是4個人當中最敢衝、勇於創新的一位，另外3人則是華碩董事長施崇棠、緯創董事長林憲銘以及宏碁前總經理王振堂。

李焜耀2014年意外中風，雖已康復，但除了在集團內部的植樹活動中露面，鮮少參加公開活動。

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相較於其他面板廠，李焜耀最為特別之處，就是2010年面對美國司法部門祭出反托拉斯法，以壟斷市場價格為由重罰各面板廠之際，友達是唯一不認罪，採取依法正面對決的面板廠。

甚至，在奇美電、華映，韓國樂金顯示器等面板廠主管都因反托拉斯案到美國服刑完畢，友達與美國司法部門的纏訟當時卻都還沒完全落幕，經歷時間的沉澱，友達最終還是採取折衷妥協之道因應，滯留美國的主管也順利返台，但這也看出李焜耀的個性，他認為，友達既然沒有操縱面板價格，「沒有錯」，為什麼要認罪的果斷態度。（編輯：楊凱翔）1110505