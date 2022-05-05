尖點首季每股賺0.72元 展望維持逐季成長

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（中央社記者江明晏台北5日電）PCB鑽針廠尖點首季淨利年增10.7%，每股盈餘0.72元，對於今年營運目標仍未改變，維持既定的擴產計畫進行，首季仍會是全年營運谷底，並逐季成長。

尖點董事會今天舉行法人說明會，公布2022年第1季財務報告，合併營收新台幣9.18億元，季減8.9%，但年增17.7%；營業毛利為2.86億元，季衰退11.5%，年增13.8%；歸屬於母公司業主淨利1.02億元，季衰退1%、較去年同期增加10.7%，每股盈餘為0.72元。

營收結構方面，首季鑽針營收約占整體營收59.5%，鑽孔服務約是整體營收40.5%。

尖點說明，首季屬傳統淡季，雖受到疫情影響，整體營運較前一季度衰退個位數百分點，與預期相當，目前疫情影響雖未完全消除，加上中國封控影響，但對於今年營運目標未改變，維持既定的擴產計畫進行。

尖點指出，預計擴產完成後，月產能可由去年下半年2500萬支逐步提升至2800萬支；鑽孔代工規模也會提升，預計增加約一成，自下半年起逐步到位，但實際幅度需視客戶需求及進機進度而定。預估2022年資本支出金額約6億元。

尖點評估，第2季持續受到疫情影響，對營運預期不易判斷，但首季仍將會是全年營運谷底，預期逐季成長不變。

尖點今天同步公告自結2022年4月合併營收3.05億元，月增0.3%，較去年同期增加1.9%。累積前4月營收12.23億元，較去年同期增加13.4%。（編輯：張均懋）1110505