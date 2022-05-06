世界先進第2季營收看增14% 小面板驅動IC助攻

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）世界先進第2季營運展望樂觀，預期在客戶需求持續成長，第2季營收可望達新台幣152億至156億元，以中間值154億元計，將季增約14%，小面板驅動IC營收將提升。

世界先進下午舉行線上法人說明會，說明第1季營運結果。在客戶對晶圓代工需求增加，晶圓出貨增加，加上較佳的產品組合與平均售價提升，世界先進第1季營收達134.92億元，創單季營收歷史新高，季增5.9%，年增47%。

受惠較佳的產品組合及銷售單價，世界先進第1季毛利率攀升至48.4%，較去年第4季揚升0.8個百分點，較去年同期上揚10.3個百分點，稅後淨利40.92億元，創歷史新高，季增10.1%，年增84.8%，每股純益2.47元。

展望第2季，世界先進營運長尉濟時表示，由於客戶對晶圓代工需求持續成長，預期第2季營收將達152億至156億元，以中間值154億元計，將季增14%，毛利率將達48.5%至50.5%，營業利益率約37%至39%。

尉濟時說，第2季小面板驅動IC產品營收可望提升。除晶圓產能將增加7%外，有利的匯率因素，及較佳的銷售價格是第2季營收及毛利率揚升的主要動力。

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他表示，客戶維持強勁的晶圓代工需求，預期到2022年第3季產能利用率均能維持高水位。為持續協助客戶成長，及因應市場中長期8吋晶圓需求增加，世界先進今年資本支出將維持在240億元。

尉濟時指出，75%的資本支出將用於併購及翻修晶圓5廠廠務設施及產能建置，目標於2023年上半年達到月產能2萬片；20%的資本支出用於擴充晶圓3廠產能；5%的資本支出則做為其他廠區例行維修。（編輯：趙蔚蘭）1110506