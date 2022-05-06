法人：台股變數仍多 進入波動反覆築底階段

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）台股受到美股重挫拖累，下跌287.92點，收在16408.2點，週線連2黑，法人表示，升息與通膨擔憂再起，在打通膨及救經濟兩難下，預計股市仍將持續波動反覆築底。

受到美股恐慌性大跌衝擊，台股今天開低收低，加權指數收在16408.2點，下跌287.92點，跌幅1.72%，週K線連兩週收黑，全週下挫183.98點，週線跌幅1.11%，日均量2210.88億元，下週加權指數是否能守穩4月27日的低點16219.41點為觀察重點。

永豐投顧表示，升息路徑漸明，市場尋求共識中，5月FOMC會議決議升息2碼，同時對於6月、7月也給出明確的升息路徑，固然排除一次3碼的可能，但是市場也看出FED左右為難，因此市場心態還是擔心，市場心態擺盪，也牽動股市波動加大。

值得關注的是本週大盤收黑、上櫃收紅，一反過去中小型股跌幅較重的局面，從聯電率先反彈也可看出，市場風向正在轉變。

安聯投信台股團隊表示，現階段對於下半年基本面難估算，因此布局步調上宜更審慎，策略上增加防禦性持股部位、降低重要持股間的關聯性、短期間避開較易受到資金面進出影響較大族群，留意低本益比、評價面浮現的相關族群。（編輯：林興盟）1110506