立委批中科院偷用發射場域 科技部：1個月提規定罰責

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科技部長吳政忠（左）9日上午列席立法院教育及文化委員會，就「我國太空發展現況與未來布局：跨部會署科技計畫執行成效與檢討」進行專題報告並備質詢。中央社記者趙世勳攝 111年5月9日

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（中央社記者蘇思云台北9日電）多位立委批評中科院未經許可偷用屏東旭海科研火箭發射場域，科技部未善加管理。科技部長吳政忠坦言，事前並不知情，也沒有許可中科院使用，承諾1個月內提出相關完整規定與罰則。

立法院教育及文化委員會今天邀科技部長吳政忠就台灣太空發展現況與未來布局，以及跨部會署科技計畫執行成效與檢討進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委鄭正鈐、萬美玲、林奕華、民進黨立委陳秀寶、吳思瑤、賴品妤、鍾佳濱以及無黨籍立委黃國書，都關注科技部在屏東旭海科研火箭發射場域使用情形，發射場域今年初啟用後，陽明交大團隊也申請試射，原訂3日發射，後來因氣候因素延後一天，但最後因火箭航電飛控系統故障，最後取消發射。

不過4日傍晚，當地居民反應有中科院單位在科技部撤離後進入架設帳篷，遭當地居民質疑「偷渡試射」，多位立委批評科技部沒有善加管理場域，詢問後續是否會有相關明確規範以及因應作為。

吳政忠表示，過去國防部曾經有發文來詢問場域使用，科技部回文說明要取得相關同意。但這次中科院並沒有事先申請，科技部不知情、也沒有允許中科院這樣做，科技部是管理單位，但有請旭海部落的社區發展協會幫忙管理場域。

吳政忠指出，科技部當天晚上得知相關情形後，就有趕快處理，中科院單位也有馬上撤出，後來中科院也有跟當地居民、太空中心致歉。

賴品妤質疑相關單位不尊重屏東當地居民，未經許可竟然進入使用；吳思瑤也說，如果短期火箭發射場域都沒辦法管理好，更遑論未來建設國家級發射場域，呼籲科技部拿出態度，盡快訂出相關明確規定與罰則。

吳政忠表示，目前確實沒有相關罰則，先前的管理指引規定主要是針對民眾等，沒有把相關單位納入考量，後續也會盡快把相關規則、罰則擬定出來。

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科技部前瞻司司長陳國樑表示，後來居民對此也有諒解，並沒有取消科技部後續使用科研火箭場域的權利，另外，科技部會盡快把相關規則明定出來，承諾1個月內提出相關完整規定等。

中科院6日發布新聞稿說明，相關事件是中科院近日火砲演習期間為利觀測工作，在科技部火箭發射場域內搭設帳蓬及整地等先期準備，因未事先與鄉民溝通，因此引發誤會。經鄉民與鄉公所關切後，中科院就立即要求撤除及復原場地，並已指派專人向牡丹鄉公所及鄉民說明，取得諒解。（編輯：楊凱翔）1110509