華碩董事會6/8改選 前執行長沈振來未續任

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（中央社記者吳家豪台北9日電）電腦品牌廠華碩將於6月8日股東常會改選董事，前執行長沈振來不再續任，預計由華碩文教基金會執行長魏杏娟取代席次；另新增2名獨董候選人郭瑞祥、曾惠瑾。

華碩今天告訴中央社記者，沈振來因個人規劃，婉拒華碩董事長施崇棠的邀請，決定不續任董事；至於增加獨立董事席次及比重，是為了優化公司治理。

沈振來於2018年12月宣布辭去華碩執行長並創業，投資成立創捷前瞻公司，協助華碩投入人工智慧物聯網（AIOT）領域。2019年6月華碩改選董事，沈振來仍續任，不過今年候選名單卻未見列名。

根據華碩上傳資料，今年董事10席候選人包括華碩董事長施崇棠、副董事長徐世昌、總裁曾鏘聲、共同執行長許先越及胡書賓、營運長謝明傑、ASGL全球副總裁陳彥政及許祐嘉，以及滙宏顧問董事長楊子江、華碩文教基金會執行長魏杏娟。

獨董候選人由3席增加到5席，除了有望續任的旭揚管理顧問董事長暨總經理邰中和、弘道會計師事務所會計師李名昱、華碩獨董許春安之外，新增台灣大學工商管理系教授郭瑞祥、行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員曾惠瑾。

華碩2021年集團合併營收達新台幣5352億元，年增30%；歸屬於母公司業主淨利445億元，年增68%，每股稅後盈餘59.98元。

華碩在營業報告書表示，展望2022年，在迎接經濟解封及就業復甦的同時，也有通膨及貨幣政策調整的壓力、地緣政治衝突，產業環境仍充滿變數及動盪，進化後的華碩團隊已做好萬全準備。（編輯：張良知）1110509