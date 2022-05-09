中信金4月淨利34.38億元 市場震盪影響股債利得

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（中央社記者蘇思云台北9日電）中信金今天公布4月自結稅後淨利新台幣34.38億元，雖較去年同期衰退25.9%，銀行跟保險核心動能仍維持穩健，主要是4月資本市場震盪大，影響股債處分利得所致。

中信金控今天公布4月稅後淨利34.38億元，年下滑25.9%，前4月累計稅後淨利197.3億元，年衰退18.9%，累計每股稅後盈餘（EPS）為1.01元。

中信金財務長邱雅玲告訴中央社記者，中信金子公司中信銀4月稅後淨利19.14億元，年成長5.9%，國內外放款動能持續成長，加上利差擴大，4月淨利息收入年成長約23%，不過，4月淨手續費收入微幅下滑7%，主要是資本市場狀況不佳，台股4月下跌不少，財富管理客戶相對觀望所致。

此外，中信金子公司台灣人壽4月稅後淨利14.85億元，年衰退34.4%。邱雅玲指出，因為大環境資本市場震盪所致，升息短期對債市不好，加上通膨、烏俄戰爭等，影響整體股債處分利得。

不過，新台幣4月對美元貶值近3%，邱雅玲指出，台灣人壽約有5到10億元匯兌利益，依照外匯價格變動準備金公式，4月增提18億元匯兌利益到外匯價格變動準備金，4月底外匯價格變動準備金餘額也增加到88億元。

至於台灣人壽投資俄羅斯政府債券及俄羅斯天然氣公司債券，先前已在2、3月累計提列預期信用損失共10.5億元。

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邱雅玲表示，雖然最近有收到4月份債券利息，也是用美元給付，但戰爭原以為可能很快結束，目前看起來仍具不確定性，因此4月沒有另外增提損失，也沒透過會計原則迴轉調整認損部位，後續會視每月情形而定。

邱雅玲指出，台壽今年會聚焦在保障型與外幣型商品，動能表現良好，且受惠於美元升值匯兌損益表現佳，未來將持續掌握市場脈動創造收益。（編輯：張均懋）1110509