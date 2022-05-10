美股重挫 法人：台股面臨16000點保衛戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北10日電）美股重挫，費城半導體指數下跌152.96點，跌幅達5.13%，台積電美國存託憑證（ADR）收在87.3美元，創波段新低。法人表示，台股今天將面臨16000點關卡保衛戰。

通膨、升息和經濟趨緩等疑慮升高，美股收低，道瓊工業指數下跌653.67點，跌幅1.99%；標準普爾指數下滑132.1點，跌幅3.2%；那斯達克指數下跌521.41點，跌幅4.29%；費城半導體指數下挫152.96點，跌幅5.13%。

台積電ADR收在87.3美元，再創波段新低，下跌4.33美元，跌幅4.73%。聯電ADR收在7.76美元，下跌0.32美元，跌幅3.96%。

國內外產業訊息方面，受中國防疫封控影響，廣達及仁寶4月營收分別滑落至新台幣667.28億元及539.21億元，月減39.5%及47.5%，皆創近26個月低點。

華碩也因中國封控影響供應鏈，4月營收滑落至333.89億元，月減39%，創2020年6月以來新低。研華4月營收47.76億元，月減21.75%。

快篩大廠泰博4月營收衝上12.4億元，月增119%，年增276%，創下歷史新高紀錄。

中華航空第1季歸屬母公司淨利30.72億元，每股純益0.52元，優於去年同期的每股虧損0.19元。

法人表示，台股整體籌碼面中性偏空，9日指數跌破去年10月5日盤中的低點16162.17點，在美股持續走跌，台股恐面臨16000點保衛戰。（編輯：郭無患）1110510