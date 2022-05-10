森崴能源4月營收年增6.6倍 七股77MW案場認列挹注

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（中央社記者潘智義台北10日電）森崴能源今天指出，由於台南七股的77MW（百萬瓦）太陽光電案場依完工比率陸續認列，4月營收再次登上新台幣4.3億元，創今年新高，月增12.2%，年增6.6倍。

森崴能源新聞稿指出，今年1至4月營收達12.5億元，較去年同期的6.68億元，成長87%。

另外，森崴能源辦理111年度現金增資發行5萬張股票，已在今天收足股款，共計將有44億元入帳，不僅厚實股本，資本額由原本14.65億元，擴增至19.65億元，更將加速下一波重大投資案推展。

隨著增資後股權改變，森崴能源流通在外的股份總數變更為1億9650萬股，致股東配股配息率變動而需修正，董事長依董事會授權，將現金、股票各半的分配率由原本各1.34129元，調整為各1元，共計2元，優於去年的1元現金股息，且分配給股東的總股利金額不變。

森崴能源說明，今年將加速開發「光、風、水、氣、大平台」各領域的興建投資計畫，目前手中的在案工程超過700億元。除布局國內太陽光電及陸域風電、離岸風電的開發案，也積極布局天然氣電廠投資開發及小水力開發，兼顧環境再生、能源再生的雙重目標，以期打造產業界的ESG生態池目標。

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4月中旬鴻海科技集團甫與森崴能源子公司富威電力，簽訂綠電採購合作備忘錄（MOU），預計今年鴻海台灣廠區計畫採購236萬度（kWh）綠電，並逐年增加採購量至2030年達到7000萬度綠電，帶動國內綠電採購需求熱度，目前尚有多家企業正與富威電力洽談綠電採購合作機會。

為確保再生能源供電的電網穩定，森崴能源與富威電力建置完成全台最大單一儲能案場，首座7MW儲能系統近日完工，將參與台電「電力交易平台」，提供電力系統調頻備轉服務，並規劃建置100MW儲能系統，積極搶攻儲能市場布局。（編輯：趙蔚蘭）1110510