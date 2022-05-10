本土疫情升溫 晶華4月營收下滑、雲品逆勢揚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）4月本土疫情升溫，但月初仍有清明連假人潮挹注，飯店業績影響較小，晶華酒店4月營收不含達美樂計算，年減約3.4%；雲品4月營收年增5.6%，首季受惠內需復甦，每股盈餘0.75元，年增102.7%。

晶華酒店今天公告4月集團合併收入新台幣3.97億元，比去年同期的4.71億元、減少0.73億元，年減15.6%，主要因為4月疫情急遽升溫影響、影響消費者外出用餐與旅遊的意願。

另外，自2021年9月份起，達美樂因股權移轉不再計入晶華的營收，如不含達美樂與去年同期比較，則減少0.14億元，年減約3.4%。前4月累計營收為18.18億元，年減9.88%，如不含達美樂則是增加0.74億元，年增4.24%。

晶華說明，面對疫情每天變化的不確定性，擴大美食外帶外送平台的營運動能，以5月的母親節檔期為例，雖然酒店餐廳內用的生意下降了約50%，但強勁的美食外帶外送需求、以及母親節甜品糕點的業績也衝出佳績，整體業績和去年相比仍有成長。

雲品國際酒店今年首季受惠國旅與宴會復甦的內需市場拉抬，繳出亮眼成績單，合併營收5.45億元、稅後淨利6763萬元、每股稅後盈餘（EPS）0.75元，年增102.7%。

雲品首季針對旗下飯店住房、館外餐飲業務推出多元活動，刺激銷售動能，維持整體住房率與餐飲來客數，在宴會事業的營運上，2021年因疫情延後的訂單也紛紛於首季回籠辦理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，雲品4月合併營收1.36億元，與去年同期相比成長5.6%，1月至4月累積合併營收6.81億，年增6.9%。

雲品表示，4月初的清明兒童連假住房暢旺，雖然4月中下旬開始受到疫情干擾，雲品表示，重啟君品酒店的外帶料理，使得4月保持穩健的營運成績，但第2季「與疫情共存」勢必有一段過渡期，對於旅遊與餐飲業將會有直接的影響，盼全球都與疫情共存之後，產業逐步恢復穩定。（編輯：黃國倫）1110510