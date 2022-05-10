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儒鴻印尼廠新產能開出 ASP有望延續成長

2022/5/10 20:04
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（中央社記者賴言曦台北10日電）成衣大廠儒鴻今天舉辦線上法說會，發言人羅仁傑表示，印尼新廠第一期已正式投產，第2期將在7月、8月完工投產，目前訂單已看到第3季，6月左右可確定第4季單量。

羅仁傑表示，今年第一季遭逢俄烏戰爭、通貨膨脹等因素，整體景氣狀況不是很明朗，出現部分品牌客戶下修訂單的情況，但儒鴻大客戶Nike第4季有上修訂單，預計對其他品牌通路商有帶動效益。

羅仁傑指出，雖然當前原物料價格高漲，但平均銷售單價（ASP）仍有望延續成長，並完全反應在第2季及第3季。此外，印尼新廠投產後可減少外包比例，預估將有助提升毛利率。

羅仁傑提到，隨著各國逐漸放鬆COVID-19防疫措施，預計市場對服飾方面會有更多新的需求，儒鴻已開始著手構思便利通勤族穿著的設計，提供給品牌客戶做參考，預計今年布料方面有望價量俱揚，整體審慎樂觀。

儒鴻今年第一季營收為101.77億元，年增23.82%；稅後淨利17.9億元，每股稅後盈餘（EPS）6.53元。

另外，儒鴻今年4月營收為37.02億元，年增17.24%；今年累計前4月營收達138.8億元，年增22%。（編輯：黃國倫）1110510

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