聯發科6奈米旗艦智慧物聯網晶片 下半年商用

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（中央社記者張建中新竹11日電）聯發科今天發表智慧物聯網（AIoT）平台Genio，旗艦產品Genio 1200採用台積電6奈米製程，預計下半年開始商用。

聯發科資深副總經理暨運算聯通元宇宙事業群總經理游人傑表示，聯發科已經深入AIoT產品市場，驅動許多流行品牌。

游人傑說，Genio智慧物聯網平台提供品牌廠商彈性、可規模化的解決方案，輔以開發者支援，滿足日益變化的市場需求，加速推動產業進入下一個創新時代。

聯發科表示，Genio平台涵蓋旗艦、中端和入門級系統單晶片和模組，滿足不同市場及應用需求。其中，Genio 1200支援新的多媒體標準和4K顯示，適用於智慧家電、工業物聯網應用和AI人工智慧嵌入式裝置。

另外，聯發科指出，Genio 500適用於零售和商用物聯網應用，提供高性能邊緣運算和先進的多媒體功能。Genio 350主打攜帶式、家庭和商業物聯網應用。Genio 130適用於雲端語音助理裝置。（編輯：楊凱翔）1110511