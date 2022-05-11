搶攻大分子市場 保瑞透過購併快速跨生物藥CDMO

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）保瑞藥業持續以購併擴大版圖，透過購併買下大分子研發型公司伊甸生醫在台資產，快速直接進入生物藥代工的供應鏈，跨足大分子生物藥CDMO（委託開發暨製造服務）市場。今天股價強勢開高走高，一度亮燈漲停。

保瑞獲得台新健康基金與泰福生技創辦人趙宇天共同投資成立的保瑞生技，10日宣布斥資5000萬美元（約新台幣15億）取得伊甸生醫CDMO業務在台資產，跨足大分子與細胞治療領域。激勵今天股價開高震盪走高，一度亮燈衝上165.5元漲停價。

保瑞近10年持續進行併購，包括2013年的衛采台南廠、2014年的聯邦製藥、2018年美國Impax旗下益邦製藥、2020年葛蘭素史克GSK加拿大廠，這次的伊甸生醫是金額最大的。

保瑞藥業新成立的子公司保瑞生技以大分子生物藥CDMO為主力，此次以5000萬美元取得伊甸生醫CDMO業務在台資產，包括台灣廠房、實驗室與全數人才庫，同時與伊甸生醫簽訂MSA代工協議，除伊甸自有生物類似藥產品組合生產與代工外，既有客戶訂單未來也將一併由保瑞生技承接。

保瑞董事長盛保熙表示，本案是保瑞佈局CDMO事業重要的里程碑，建構成為全球化、全方位CDMO是保瑞的目標，透過此次策略性的收購，將助益保瑞集團快速跨足大分子細胞治療領域，拓展CDMO全球事業版圖。

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保瑞集團發言人陳世民表示，該國際規格細胞治療用藥製造廠位於竹北生醫園區，為伊甸生醫臨床與商業製造工廠及開發中心，目前開發中已有品項將進入一期與三期臨床，保瑞生技將擁有開發中新藥未來上市量產的優先代工權利。

此次收購案最大價值在於，取得具有多年國際級開發蛋白質藥物經驗的團隊與設備規模，讓保瑞能快速直接進入生物藥代工的供應鏈。（編輯：郭無患）1110511