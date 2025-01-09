保瑞生技宣布與新加坡業者策略合作 不排除在美量產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北9日電）藥品開發與製造公司（CDMO）保瑞藥業旗下保瑞生技，今天宣布將與新加坡生技公司DotBio合作，將推進癌症潛力藥物開發製造。保瑞向中央社記者表示，未來DotBio不排除攜手保瑞在美國進行商業量產。

保瑞表示，保瑞生技將以竹北占地4500平方公尺的研發製造中心，支持DotBio核心產品中最關鍵的化學、製造與品質管制（CMC）策略，協助推進至臨床開發階段。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

保瑞集團董事長兼執行長盛保熙表示，保瑞生技提供客戶量身打造的開發與製造方案，竹北大分子廠區已全面投入運作，為製程、專案管理準備就緒，將協助客戶開發各類高挑戰性的分子藥物。

DotBio表示，選擇保瑞生技作為開發夥伴，是看重在早期生物製劑開發的專業能力，以及在多特異性抗體高良率製造的成績；保瑞生技位於台灣的早期臨床製造中心，與DotBio現在IND開發階段契合。保瑞表示，保瑞位於美國的商業量產製造廠區與充填廠，未來DotBio不排除在美國進行藥物生產。（編輯：張良知）1140109