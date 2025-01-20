泰福合併保瑞生技 強攻全球生物製劑代工市場

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（中央社記者何秀玲台北20日電）新藥公司泰福-KY今天宣布已完成對保瑞生技的收購整併。保瑞生技為保瑞藥業子公司，專注於大分子藥物的代工業務。交易完成後，泰福生技將攜手保瑞集團，打造國際級生物製劑CDMO戰隊。

泰福的CDMO業務，將以被吸收的「Bora Biologics」品牌，進軍全球生物製劑代工市場。

泰福表示，此次策略聯盟結合泰福生技對生物相似藥的開發，以及在美國聖地牙哥生產基地通過美國食品藥品管理局（FDA）核准，具有商業化生產規模的產能優勢，以及保瑞生技在台灣針對全球生物製劑藥物客戶早期委外研發的專業。

泰福指出，雙方合作將以台灣為前期開發服務中心，以具成本優勢的利基，提供客戶早期生物製劑開發、分析能力，協助客戶加速邁向商業量產階段。

泰福表示，依策略聯盟規劃，合併後將進行董事改選，並推舉保瑞集團董事長盛保熙擔任泰福生技新任董事長，雙方合作將為客戶提供涵蓋美國充填與封裝能力的供應鏈服務。

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盛保熙表示，藉由這次策略聯盟，泰福將能運用保瑞集團的全球資源，有效回應產業需求的變化；保瑞生技也將取得美國本土商業量產產能，攜手為客戶在生物製劑開發中提供支持服務。

泰福指出，原本泰福自有生物相似藥產品將繼續以「Tanvex」品牌營運，確保既有研發及未來量產上市工作的延續。（編輯：張良知）1140120