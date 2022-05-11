傳特斯拉上海廠產能不穩 分析師：6月前難明顯改善

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）中國上海本土COVID-19疫情未緩，電動車大廠特斯拉（Tesla）上海廠再傳暫時停工、產能不穩，分析師指出，零配件供應和物流仍有變數，從目前產業狀況來看，到6月前，上海的生產活動不會明顯改善。

上海疫情未緩，特斯拉當地超級工廠重啟後產能進展備受關注，產業分析師郭明錤10日在推特（Twitter）貼文指出，特斯拉上海廠重啟後產能並不穩定，主要是零配件供應和物流仍受到疫情影響。

郭明錤指出，特斯拉上海廠目前停產只是暫時性的，自從上海封控後，特斯拉並未把訂單從上海廠轉移至其他廠區。

儘管特斯拉規劃在5月中旬將產能恢復到封控前的水準，不過從目前產業狀況來看，郭明錤表示，到6月前，上海的生產活動不會明顯改善。

路透社（Reuters）於10日引述特斯拉內部文件報導，由於關鍵零配件問題，特斯拉上海廠再次暫停大部分的產能運作。

特斯拉在4月下旬法人說明會中指出，上海封控使得上海工廠暫時停工、部分供應鏈也受到影響，上海工廠部分產能已重啟，持續關注疫情變數。

特斯拉預期，供應鏈的挑戰仍將持續，由於供應鏈受限，過去幾季工廠產能相對不足，團隊與供應鏈持續洽商，預估影響可能延續今年全年。（編輯：張良知）1110511