櫃買統計796家上櫃公司前4月營收年增8.64%

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）櫃買中心表示，1至4月全體796家上櫃公司，營收總計新台幣8846億元，較去年同期成長8.64%，營收成長公司共492家，衰退公司共304家。半導體業、鋼鐵工業及航運業均呈現成長趨勢。

根據統計，前4月累計營收呈現成長趨勢主要產業為半導體業、鋼鐵工業及航運業，衰退趨勢主要產業為金融業、建材營造業及觀光產業。

櫃買中心表示，半導體業受惠於下游客戶需求強勁，加上5G應用、3D感測、光通訊、記憶體模組等產品需求增加，使產能利用率提升，整體產業營收成長；鋼鐵工業則受惠於不鏽鋼、鋁捲板、扣件等需求成長，鎳、鋁等金屬價格走揚，帶動相關產品報價；航運業因需求增加，運費較去年同期上漲，致營收成長。

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分析營收衰退較大產業，櫃買中心指出，金融業因營業證券出售及評價利益較去年同期減少，故營收較去年同期衰退；建材營造業受建案完工交屋量減少，而觀光產業業績則受疫情影響，營收均較110年同期衰退。

櫃買中心並表示，整體上櫃公司基本面良好，110年度獲利表現優異，配息意願大增，股價長期表現將回歸公司實際營運表現，投資人可關注基本面表現佳、殖利率高個股，理性審慎評估投資策略。（編輯：翟思嘉）1110511