電池廠AES-KY首季獲利創新高 每股賺8.73元

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）電池模組廠AES-KY公布首季營收新台幣36.05億元，稅後淨利7.46億元，年增21.38%，為歷史新高記錄，每股盈餘（EPS）8.73元則為歷史次高。在客戶需求持續暢旺下，4月營收再攀歷史新高。

新普轉投資公司AES-KY在輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的應用及需求持續增溫下，營收及獲利均持續繳出亮眼成績。

第一季單季合併營收36.05億元，年增率34.42%；營業毛利13.11億元，年增率34.46%。歸屬母公司稅後淨利7.46億元，較去年同期成長21.38%，每股盈餘8.73元。

AES-KY 4月營收也持續衝高，來到13.18億元，月增0.4%，年增則有40.52%，累計前4月營收49.24億元，年增35.72%。

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展望未來，AES-KY表示，以持續擴增新客戶、新產品及擴增市場占有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能，繳出漂亮的成績單。

AES-KY今天在營收獲利均繳出亮眼成績激勵下，連2天展開反彈，繼昨天勁揚3.02%後，今天價量齊揚重返千元俱樂部，股價震盪走高強攻漲停價1010元，量能放大到1475張。（編輯：黃國倫）1110511