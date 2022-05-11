華碩拚留才調整薪資結構 擬開放員工持股信託

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（中央社記者吳家豪台北11日電）電腦品牌廠華碩今天召開線上法人說明會，共同執行長許先越表示，華碩為留住人才，今年會調整薪資結構，並將年度調薪時間提前到上半年，內部也已針對員工持股信託進行討論及提案，希望今年有機會敲定。

許先越指出，最近有很多關於企業留才的報導，今年各家公司對於如何吸引或留住人才，應該都投注非常多資源，華碩也不例外。

他表示，為因應外在環境競爭，華碩今年會對薪資進行結構性調整。另外華碩往年下半年都有例行性年度調薪，今年會提前幾個月到上半年。

針對員工持股信託規劃，許先越透露，內部確實有討論，也已經提案，還有些細節要談，希望今年有機會談定，讓員工做持股信託。

另一家電腦品牌廠宏碁已宣布今年新增員工持股信託制度，宏碁員工皆能加入員工持股會，每月員工及公司將各自提撥定期定額資金認購宏碁股票，幫助員工穩定儲蓄。

針對法人提問對個人電腦（PC）產業景氣看法，華碩共同執行長胡書賓表示，整體產業變數包含俄烏戰爭造成地緣政治風險、中國封城等，因此歐洲和中國現在是華碩持續關注的2大市場。

胡書賓解釋，俄烏戰爭不只影響俄羅斯和烏克蘭市場需求，也擴散到歐洲，因為俄羅斯能源供應出現變化，歐洲能源、電力等相關民生消費的壓力和價格都往上提升，對家庭支出形成排擠效應，連帶影響PC市場。

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胡書賓說，過去幾個月歐洲市場PC動能確實在下降，華碩會跟通路緊密合作，也跟上游幾個比較重要的供應商討論如何刺激需求。至於中國封城除了對供應鏈產生影響，當地PC需求也在下降，接下來要觀察中國最大線上商城京東618大型促銷活動的買氣。

談到下半年能否出現旺季效應，胡書賓表示，華碩抱持審慎樂觀態度，過去幾年還是看得到季節性需求，現在是供應鏈產出不佳，累積一定的消費動能，仍看好第3季返校季和第4季耶誕節消費需求。（編輯：林興盟）1110511