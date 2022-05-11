菱光擬處分東元變現逾9億元 公司：純財務考量
2022/5/11 20:09
（中央社記者鍾榮峰台北11日電）菱光科技今天董事會通過處分東元電機普通股3.25萬張，每股處分價格不低於新台幣28元，授權董事長黃育仁全權處理，粗估可變現新台幣約9.1億元。對此菱光回應，此次處分純為財務考量。
根據東元前10大股東持股比例，菱光持股張數約7.75萬張，持股比重3.62%，預估此次菱光減持東元，若處分完畢，菱光持有東元張數將降至4.5萬張，持股比重降至2.1%。
菱光今天也公告擬將部分買回股份轉讓給員工，轉讓價格每股新台幣28.86元，認股基準日、認股繳款期間及轉讓員工劃撥日等相關事項，授權董事長黃育仁依買回股份轉讓員工辦法全權處理。
菱光在去年7月上旬股東會全面改選董事，去年9月中旬再召開股東臨時會，通過現金增資私募普通股案。
東元會長黃茂雄與菱光董事長黃育仁兩陣營，去年因東元董事改選激烈攻防，隨著結果塵埃落定，黃茂雄去年10月起不續任東元法人董事代表，去年12月底黃育仁也不擔任東元法人董事代表，父子互動逐漸回溫。（編輯：張均懋）1110511
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