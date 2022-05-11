外資賣超150億元 調節群創居冠
2022/5/11 22:00
（中央社記者潘智義台北11日電）台股今天收盤力守萬六關卡，外資仍賣超新台幣150.92億元，其中賣超群創2萬927張居冠，其次為長榮航的1萬8612張、中鋼1萬7025張；賣超前10名個股中，金融股多達6檔。
台股今天下跌55.45點，收在16006.25點，成交值新台幣2062.10億元，加計盤後交易約2107.67億元。
三大法人合計賣超156.90億元，其中外資及陸資賣超150.92億元、自營商賣超7.52億元、投信買超1.54億元。
台股昨天開低走高，收復逾300點跌勢，外資僅賣超16.1億元，期指空單增加4702口，達1萬2886口，在選擇權也偏空操作；今天外資賣超150.92億元，期指空單卻大減3700多口。
德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，外資今天賣超150.92億元，因是外資當中的被動型基金應付受益人贖回；期貨空單減少，則是昨天外資搶短買盤先在期指獲利了結，代表不偏空也不偏多。
外資賣超前10名除群創、長榮航、中鋼之外，幾乎都是金融股，依序為新光金、元大金、開發金、富邦金、長榮、台新金、國泰金。
外資買超前10名依序為元大滬深300正2、華新、彰銀、富邦上証正2、友達、台肥、亞太電、遠傳、聯電、京元電子。（編輯：張均懋）1110511
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