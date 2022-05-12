來頡掛牌上市 股價大漲11.15%

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（中央社記者張建中新竹12日電）電源管理晶片廠來頡今天以每股新台幣139元掛牌上市，早盤股價達154.5元，上漲15.5元，漲幅達11.15%。

來頡董事長陳燦榮今天出席上市典禮，他表示，10多年前，與總經理孟達一同創立來頡，和員工經歷過重重難關，令人開心的是，來頡今天能夠成為台灣半導體上市家族中的一員。

陳燦榮說，來頡目前規模很小，不過對未來自我期許的目標很高，就像當年創業的企圖一樣，目標是要成為國際級類比IC公司，可以與歐、美大公司並駕齊驅，這份執著將是推動來頡持續成長的原動力。

陳燦榮表示，來頡未來將持續專注本業，秉持核心價值，善盡企業社會責任，為員工、客戶及股東間取得良好平衡。

來頡成立於99年9月，以WiFi、USB Type-C及固態硬碟（SSD）的電源管理晶片產品為主，去年營運表現亮麗，營收突破10億元關卡，達10.55億元，年增65.96%，稅後淨利2.76億元，年增101.46%，每股純益7.51元。

受惠網通產品需求強勁，來頡今年第1季營運延續高成長動能，季營收達3.19億元，年增36.47%，稅後淨利8715萬元，每股純益2.37元。（編輯：楊凱翔）1110512