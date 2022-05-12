鴻海第2季業績估持平 雲端網路產品看佳

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海預期第2季業績較第1季和去年同期持平，其中雲端網路產品看佳，今年業績料將持穩，上修電腦終端產品業績預期，估將呈現小幅年增。

鴻海今天下午舉行線上法人說明會，董事長劉揚偉指出，第1季毛利率、營益率、淨利率三率三升，此外營收創同期新高，優於預期，首季每股純益達到極大化目標。

展望第2季營運，劉揚偉預期，第2季業績較第1季和去年同期持平，其中消費智能產品估季減和年減5%至10%，雲端網路產品估季增和年增超過15%，電腦產品估季增和年增5%至10%，元件和其他產品估季增和年增5%至10%。

劉揚偉指出，近期儘管有COVID-19疫情，對供應鏈生產和物流影響，不過集團透過供應鏈管理，讓影響降到最低；第2季雲端服務供應商（CSP）產品成長明顯，今年也看好雲端網路產品成長。

展望今年全年營運，劉揚偉預期，今年鴻海集團業績較去年持穩，其中消費智能產品持平，雲端網路產品估年增5%至10%，電腦終端產品上修預期年增5%至10%，元件和其他產品估年增15%以上。

鴻海重申，雖因疫情，導致對供應鏈產生程度不同影響，但整體能見度仍大約與目前市場預期相當，不過疫情瞬息萬變，加上地緣政治、通膨等因素，仍須密切觀察後續供應鏈變化對市場供需的影響程度。（編輯：楊凱翔）1110512