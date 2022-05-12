更多編輯台推薦新聞：
3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土6萬5385例 13日起確診者親友可代看診領藥

疫情整理包》本土6萬5385例 13日起確診者親友可代看診領藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
鴻海
新聞專題
鴻海2/300

鴻海第2季業績估持平 雲端網路產品看佳

2022/5/12 15:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海預期第2季業績較第1季和去年同期持平，其中雲端網路產品看佳，今年業績料將持穩，上修電腦終端產品業績預期，估將呈現小幅年增。

鴻海今天下午舉行線上法人說明會，董事長劉揚偉指出，第1季毛利率、營益率、淨利率三率三升，此外營收創同期新高，優於預期，首季每股純益達到極大化目標。

展望第2季營運，劉揚偉預期，第2季業績較第1季和去年同期持平，其中消費智能產品估季減和年減5%至10%，雲端網路產品估季增和年增超過15%，電腦產品估季增和年增5%至10%，元件和其他產品估季增和年增5%至10%。

劉揚偉指出，近期儘管有COVID-19疫情，對供應鏈生產和物流影響，不過集團透過供應鏈管理，讓影響降到最低；第2季雲端服務供應商（CSP）產品成長明顯，今年也看好雲端網路產品成長。

展望今年全年營運，劉揚偉預期，今年鴻海集團業績較去年持穩，其中消費智能產品持平，雲端網路產品估年增5%至10%，電腦終端產品上修預期年增5%至10%，元件和其他產品估年增15%以上。

鴻海重申，雖因疫情，導致對供應鏈產生程度不同影響，但整體能見度仍大約與目前市場預期相當，不過疫情瞬息萬變，加上地緣政治、通膨等因素，仍須密切觀察後續供應鏈變化對市場供需的影響程度。（編輯：楊凱翔）1110512

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀