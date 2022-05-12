疫情影響營運 興富發高雄悅誠廣場8月底熄燈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

興富發發布重訊公告，旗下位於高雄的商場「悅誠廣場」將在8月31日終止營運。（圖取自instagram.com/joyplaza07）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北12日電）興富發今天發布重訊公告，旗下位於高雄的商場「悅誠廣場」將在8月31日終止營運，興富發集團發言人廖昭雄說明，停業的主因是COVID-19疫情影響營運。

廖昭雄接受中央社記者電訪時說明，悅誠廣場部分員工會轉職至建設部門，其餘人員則依照勞基法規定進行資遣。至於後續如何運用悅誠廣場的土地，待與廠商依合約完成停業工作後再說。

2019年6月開始試營運的悅誠廣場，是興富發旗下首間百貨公司。根據悅誠廣場官網介紹，商場內部有誠品生活、星巴克等知名品牌進駐。

興富發當年以每年4500萬元租金向東南水泥、國產實業承租15年，去年11月，興富發投入23.5億元，買下國產實業在悅誠廣場的50%產權，從房客變房東，但不敵疫情，今天宣布將在8月底熄燈。

興富發今天也公告今年第一季營收為新台幣70.29億元，稅後淨利9.3億元，每股盈餘0.66元。

另外，興富發今年4月營收為8.03億元，年減79.13%；累計前4月營收為78.33億元，年減37.41%。（編輯：黃國倫）1110512