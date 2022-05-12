智邦科技首季獲利年增15% 每股稅後賺2.31元

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（中央社記者潘智義台北12日電）網通廠智邦科技今天董事會通過第1季財報，合併稅後淨利新台幣12.9億元，年增15%，季減16%，每股稅後淨利（EPS）為2.31元。

智邦科技統計，第1季合併營收157.3億元，年增19%，季減8%；合併營業毛利29.8億元，年增18%，季減15%；合併營業利益15.1億元，年增26%，季減15%；合併稅前淨利為15.9億元，年增16%，季減13%。

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智邦科技執行長馬思睿（Edgar Masri）透過新聞稿表示，今年第1季毛利率與營益率雖較去年同期成長，但仍較去年第4季下滑，顯示供應鏈與總體環境的挑戰仍將持續，須強化客戶關係，與供應鏈夥伴緊密合作，加快訂單出貨速度。

馬思睿指出，對於零組件庫存水位過高所引發的風險，已然成為後續必須謹慎應對的問題，因此，智邦團隊也自今年初起開始逐一檢視庫存管理問題，其中包括客戶管理、供應商管理、物料管理資訊系統等面向，全力管控庫存過高可能造成的負面效應。（編輯：趙蔚蘭）1110512