營所稅申報延至6月底 會計師：留意三大租稅優惠

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（中央社記者張璦台北13日電）所得稅申報開跑，會計師指出，企業今年報稅有三大不可不知的投抵租稅優惠，包含研發支出投抵、智慧機械或5G系統投抵等，同時，必須注意是否已在法定期限內提出申請，以維護自身權益。

本土COVID-19疫情升溫，財政部將2021年度所得稅申報期限，展延至6月30日。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師戴群倫指出，除員工防疫隔離假薪資費用可加倍減除，以及可申請延期或分期繳納稅捐，營利事業也可注意三項租稅優惠。

首先是研發支出投資抵減；據產業創新條例，企業當年度投資於研究發展的支出，得選擇於支出金額15%限度內，抵減當年度應納營利事業所得稅額；或於支出金額10%限度內，自當年度起3年內，抵減各年度應納營利事業所得稅額。

就申請程序而言，企業應於2月1日至6月30日期間，檢附相關文件，向中央目的事業主管機關，申請就其資格條件及當年度研發活動是否符合資格，提供審查意見，並針對特定支出，提出專案認定申請。

第二，智慧機械或5G系統投資抵減；企業投資智慧機械或5G的支出，在同一課稅年度內支出金額合計達新台幣100萬元以上、10億元以下，得以當年度抵減率5%；或3年內抵減率3%，兩者擇一，抵減應納營利事業所得稅額。

企業應於1月1日至6月30日期間，至經濟部建置的申辦系統完成線上申辦作業，不過，同一課稅年度限申請一次，且經系統通知申辦完成者，就不得再次申請或登錄修改。

戴群倫提醒，申請適用研發支出或智慧機械、5G系統投抵，企業於辦理當年度營所稅申報時，應依稅報規定格式填列，並檢附相關文件，由國稅局核定投資抵減稅額。

如果企業當年度因虧損而選擇3年內抵減者，當年度雖無實際抵用投資抵減稅額，仍要依規定格式填報，未來2年度才可使用經核准的投抵稅額。

第三，實質投資抵減未分配盈餘；企業以盈餘進行實質投資的支出達100萬元以上，得於當年度盈餘發生年度的次年起3年內，列為未分配盈餘的減除項目，抵減5%的未分配盈餘稅。

同時，台北國稅局提醒，企業應注意投資日及投資金額支付日期，皆須符合「盈餘發生年度的次年起3年內」規定，才能列入減項。

舉例而言，甲公司的109年度未分配盈餘申報案，購置機器設備總價300萬元，分兩期付款，分別為訂金100萬元，餘款200萬元，因投資日（交貨日）及付款日不同，在列報未分配盈餘減項時，須特別留意。

也就是說，因是109年度盈餘，必須在盈餘發生年度次年起3年內投資才算，甲公司得注意投資日及付款日，是否都落在110年至112年之間。

甲公司投資日若是在109年12月，則不符合規定的投資期間，因此，這筆投資無法適用未分配盈餘投抵。

第二種情境，甲公司投資日在111年4月，進一步檢視投資金額支付日，若訂金100萬元在109年11月支付，則無法列入減項；餘款200萬元如果是在111年4月交貨時支付，符合規定期間，200萬元得減除。

第三種情境，若甲公司投資日、訂金和餘款支付日都落在規定期間，300萬元全數可列為未分配盈餘減項。（編輯：潘羿菁）1110513