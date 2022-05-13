更多編輯台推薦新聞：
COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

Pixel 6a、Buds Pro等新機亮相 Google感謝台灣團隊貢獻
科技

Pixel 6a、Buds Pro等新機亮相 Google感謝台灣團隊貢獻

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

海悅首季每股賺3.02元 第2季代銷業務明顯回溫

2022/5/13 19:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北13日電）代銷業者海悅今天公布第1季歸屬於母公司業主淨利新台幣3.21億元，每股稅後盈餘（EPS）3.02元，較去年同期衰退32%。海悅表示，第2季代銷業務明顯回溫，預期上半年營運表現可望與去年同期相當。

海悅今年第1季合併營收11.3億元，較去年的12.96億元減少約1.66億元，首季每股盈餘3.02元，遜於去年同期4.9元。

海悅透過新聞說明，今年初因本土疫情確診數居高不下，且適逢農曆春節，多數建商選擇保守推案，導致全台代銷建案來客數銳減。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

展望後市，海悅指出，第2季代銷業務已明顯回溫，4月合併營收已逼近5億元，當前在手案量維持2000億元高檔水位，全台百億級包銷個案也將陸續推案搶市，公司代銷業務來源無虞，中長期營運穩健。

觀察國內房市，海悅表示，目前全台建案銷售仍以具交通、產業等實質條件支撐的區域房市表現較佳，且由於營建成本高漲，建商多傾向以合理房價銷售，穩健去化為優先。（編輯：張均懋）1110513

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族