海悅首季每股賺3.02元 第2季代銷業務明顯回溫
2022/5/13 19:14
（中央社記者賴言曦台北13日電）代銷業者海悅今天公布第1季歸屬於母公司業主淨利新台幣3.21億元，每股稅後盈餘（EPS）3.02元，較去年同期衰退32%。海悅表示，第2季代銷業務明顯回溫，預期上半年營運表現可望與去年同期相當。
海悅今年第1季合併營收11.3億元，較去年的12.96億元減少約1.66億元，首季每股盈餘3.02元，遜於去年同期4.9元。
海悅透過新聞說明，今年初因本土疫情確診數居高不下，且適逢農曆春節，多數建商選擇保守推案，導致全台代銷建案來客數銳減。
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展望後市，海悅指出，第2季代銷業務已明顯回溫，4月合併營收已逼近5億元，當前在手案量維持2000億元高檔水位，全台百億級包銷個案也將陸續推案搶市，公司代銷業務來源無虞，中長期營運穩健。
觀察國內房市，海悅表示，目前全台建案銷售仍以具交通、產業等實質條件支撐的區域房市表現較佳，且由於營建成本高漲，建商多傾向以合理房價銷售，穩健去化為優先。（編輯：張均懋）1110513
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