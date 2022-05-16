世界先進去年營運創新高 董事長方略酬金逾億元

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（中央社記者張建中新竹16日電）晶圓代工廠世界先進去年營運表現亮麗，營收與獲利同創新高，董事長暨總經理方略酬金也水漲船高，突破新台幣1億元大關。

世界先進去年出貨量達290萬片8吋晶圓，總營收439.5億元，年增33%，稅後淨利118.2億元，年增87%，每股純益7.14元。

除高規格製程，滿足顯示器驅動IC客製化需求，應用於超高解析度電視、手機及電腦等高階產品，世界先進第3代0.5微米超高壓製程擴及無刷馬達及AC/DC電源管理應用。

世界先進高效能高壓分離式元件也切入資料中心、馬達等領域。至於車用方面，世界先進0.4微米、0.25微米BCD製程及0.5微米、0.4微米、0.25微米SOI製程已通過車用電子相關驗證，累積出貨量達一定規模，並打進國際汽車大廠供應鏈。

世界先進去年為防疫執行5個月的居家辦公與作業分流，透過軟體機器人、大數據管理智慧與商業智慧、人工智慧等工具，產出不受疫情影響，還較前一年增加12%。

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展望今年，世界先進預期，全球經濟可望成長4.9%，半導體產業將成長9%，8吋晶圓需求仍將呈現需求大於供給的有利趨勢，今年銷售量應可達320萬片8吋晶圓。

據世界先進年報顯示，方略酬金級距自前年的5000萬至1億元，攀升到1億元以上。全球業務及規劃副總經理陳姿鈞和財務副總經理暨財務長黃惠蘭酬金級距自前年的1500萬至3000萬元，攀升到3000萬至5000萬元。（編輯：楊蘭軒）1110516