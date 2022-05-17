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淡季逢中國封控轉虧 峰源-KY拚獲利回升

2022/5/17 10:34
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（中央社記者江明晏台北17日電）傢俱業者峰源-KY首季因淡季恰逢中國封控，加上國際運輸、通膨升息及區域戰爭波動等影響，每股淨損新台幣0.19元，看好第2季後邁入旺季，且拓展其他客戶訂單，獲利將逐步回升。

峰源-KY公布首季財報，第一季合併營收9.31億元，較去年同期成長4.42%，而合併營業毛利為1.12億元，毛利率12%，均較去年同期下滑，本期淨損860.2萬元，每股淨損0.19元。

峰源-KY說明，由於第一季為傢俱業傳統淡季，而春節放假因素造成單位人工成本偏高；加上材料成本恰逢中國產能管控、疫情停工、通膨及戰爭等因素造成材料價格上漲，使得第一季材料成本上升；以及自有品牌產品配合主要客戶通路促銷及客戶銷售政策，認列相關銷售成本及費用等因素，稅後呈現淨損。

展望後續，峰源-KY指出，由於春節假期產出減少屬於季節性因素，成本影響將於第2季以後回復正常；材料成本部分，中國國內材料漲價隨供應鏈陸續復工已有所緩解，峰源-KY將進行調整供應商及重新議價，以降低材料成本上升的衝擊；此外，屬於國際原物料價格上漲部分，將追蹤觀察國際戰爭局勢，適時調節庫存部位以降低短期衝擊。

自有品牌部分，峰源-KY表示，除了產品研發及優化選品策略以符合終端客戶需求之外，在產品品質、成本及費用上都將進行管控，以減少對於營運影響。

峰源-KY認為，現階段剛好淡季又恰逢中國封控、國際運輸、通膨升息及區域戰爭等國際經濟情勢波動影響，隨著第2季後逐步邁入傢俱產業旺季，且持續拓展其他客戶訂單，獲利將逐步成長。（編輯：郭無患）1110517

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