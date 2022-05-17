上市櫃公司首季獲利亮眼 法人：第2季恐衰退

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北17日電）上市櫃公司今年第1季淡季不淡，獲利成績亮眼。兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，上市櫃公司今年第1季獲利創歷史同期新高，但第2季受中國封城影響，獲利可能明顯衰退。

黃國偉指出，上市櫃公司第1季獲利頗佳，但隨後受中國封城影響，造成部分工廠停工，許多上市櫃公司4月營收掉了3至4成，5月營收也銳減，所以預期第2季獲利並不理想。

他表示，除金控以外的上市櫃公司今年第1季稅後淨利高達新台幣1.16兆元，較去年第4季的1.1兆元大增，主因台積電為主的半導體產業第1季業績特別好，形成電子股第1季淡季不淡，甚至比第4季旺季還旺的局面；因台積電占市場總值高，所以拉抬整體上市櫃公司第1季獲利表現。

台積電先前法人說明會公布第1季稅後淨利2027.3億元，較去年第4季成長22%，較去年同期大增45.1%，每股稅後盈餘7.82元。

黃國偉說，除台積電之外，矽晶圓、IC設計產業今年第1季表現也不錯，IC載板廠欣興、南電、景碩第1季稅後淨利分別達56.6億元、38.8億元、15.3億元，都十分亮眼。

台股去年上演「航海王驚奇」，運價上漲帶動貨櫃三雄股價狂飆，他表示，長榮、陽明、萬海第1季獲利分別為1013億元、605億元、406億元，合計超過2000億元，可與台積電爭豔，也是帶動上市櫃公司今年第1季財報創同期新高的重要推手。（編輯：張良知）1110517