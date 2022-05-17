上市公司首季獲利年增27% 航運、半導體成長最多

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（中央社記者潘智義台北17日電）台灣證券交易所今天公布，上市公司第1季總稅前淨利新台幣1兆1820億元，較去年第1季成長2521億元，增幅27.11%，獲利成長產業主要為航運業、半導體業及電子零組件業。

證交所統計，第1季上市公司獲利衰退產業主要為光電業、塑膠工業及金融保險業。

證交所新聞稿指出，上市公司今年第1季總營收9兆2600億元，較去年第1季成長1兆1893億元，增幅14.74%。

證交所表示，第1季獲利成長產業主要為航運業、半導體業及電子零組件業，航運業因塞港緩解略慢，支撐運價維持高檔，使獲利創高。半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，大幅推升獲利。電子零組件業則因伺服器及車用電子等終端需求仍熱絡，帶動獲利成長。

上市公司第1季獲利衰退產業主要為光電業、塑膠工業及金融保險業，光電業主因通膨及俄烏戰爭使終端需求轉趨保守，客戶拉貨動能趨緩，導致獲利衰退。

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塑膠工業首季獲利衰退則因同業新產能投放、通膨干擾及原物料價格上漲而侵蝕產品利基；金融保險業受美國聯準會（Fed）升息及俄烏戰爭造成全球金融市場震盪，相關投資部位停損或認列減損，使獲利不如預期。

證交所統計，本國上市公司及第一上市公司（不含金融控股公司14家、台開、互億2家未申報及康控-KY、全友2家業經主管機關核准延期公告申報）今年第1季財務報告分別計871家及75家，已於5月16日完成公告申報。（編輯：趙蔚蘭）1110517