裕日車：晶片短缺逐步緩解 看好下半年營運

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）裕日車副總經理鍾文川表示，下半年將陸續有多款新車上市，加上疫情及晶片短缺等問題應可逐步緩解，在中國消費政策支持下，預期2022年東風日產銷量會優於去年表現，看好下半年整體營運。

裕日車今天下午舉行集團線上法人說明會，鍾文川表示，第1季營收減少主要受到疫情以及成車與料件供應短缺影響銷售台數，本業獲利大增逾5成則受惠於INFINITI進口車系銷售占比優於去年同期，並透過成本降低，拉升公司獲利。

展望第2季，鍾文川表示，累計前4月銷售台數為8947台，市占率為6.6%，其中NISSAN熱銷車款KICKS與SENTRA於各自銷售級距持續表現亮眼，帶動NISSAN品牌前4月整體銷售8658台、市占率6.4%；合計NISSAN及INFINITI兩大品牌則銷售8947台，市占率6.6%。

其中KICKS占跨界小型休旅市占率達45%，穩居冠軍寶座；3至4月KICKS與X-TRAIL合計銷售2717台，目標達成率109%。至於全新上市的INFINITI QX55豪華跑旅，去年12月預售到今年3月22日上市，預售訂單達成率116%。

鍾文川表示，今年還會有5款新車上市，雖然疫情波動會影響，但預期晶片短缺有機會在下半年逐步緩解，同時中國消費政策支持下，預期2022年東風日產銷量會優於去年表現。

針對法人關心中國大陸轉投資獲利貢獻近2年大幅下滑，鍾文川表示，大陸汽車市場競爭激烈，市場結構也在快速對應電動化，過去兩年又受到晶片短缺、原物料上漲，導致獲利下降，觀察這是一個轉型過程，大部份車廠應該都面臨同樣困境。

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鍾文川坦言，包括原物料上漲、新台幣貶值等都增加進口採購成本，所以競爭品牌都在做價格調整，包括進口車調漲，同時加上晶片供應不足，也導致汽車配備抵減。

至於純電休旅Nissan Ariya國內上市規劃時程，鍾文川指出，目前仍在協商中，日產在日本去年發表，今年4月才開始正式交車，美國也要等今年秋天才正式交車，歐洲可能更晚，主要為晶片缺乏導致貨的延遲，目前積極爭取當中。（編輯：林淑媛）1110518