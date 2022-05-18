調高租金支出扣除額？ 財部：現行12萬元額度適足

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（中央社記者張璦台北18日電）立委提案修正所得稅法，盼調高租金支出扣除額，明天將於立院財委會討論；據財政部書面報告，估算各提案版本稅損落在新台幣7億元至56億元，財政部指出，租金支出列舉扣除額12萬元上限已提供適足扣除額度。

立法院財政委員會19日將審查「所得稅法第17條條文修正草案」及「促進民間參與公共建設法部分條文修正草案」，財政部長蘇建榮列席。

根據財政部書面報告，時代力量黨團提案，將房屋租金支出列舉扣除額每戶限額由12萬元提高至30萬元，財政部預估稅損7.11億元。

民進黨立委江永昌、民進黨立委吳玉琴、國民黨立委吳怡玎提出的3個版本，皆是將房屋租金支出從現行列舉扣除額，改成特別扣除額。

江永昌與吳玉琴提案版本分別將上限額度提高至17萬元與18萬元，且均設有排富條款，財政部估稅損分別為21.78億元以及23.18億元；檢視吳怡玎版本，調高上限至30萬元且未排富，稅損達55.98億元。

針對將房屋租金支出改列特別扣除額或提高額度，財政部表示，現行租金支出列舉扣除額，目的在於適度減輕中低收入者稅負，讓無能力購屋而租屋者，可在限額內從綜合所得總額中減除。

納稅人的房屋租金支出加計其他列舉扣除項目的合計金額，如果低於標扣額，得以標扣額扣除，已提供適當減稅優惠。

同時，依財政資訊中心統計，108年度每戶平均申報房屋租金支出金額為9.9萬元，未達扣除額上限12萬元，顯示現行稅制已提供適足的扣除額度，以支應一般家庭承租房屋所需支出。

此外，時代力量黨團提案，將幼兒學前特別扣除額從每人每年12萬元提高至24萬元，維持排富規定，財政部估稅損12.84億元；長照扣除額從每人每年12萬元提高到24萬元，同樣維持排富，稅損為13.56億元 。

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對此，財政部說明，考量自107年度起才將幼兒學前特別扣除額，由每人2.5萬元大幅調高為每人12萬元；108年度增訂長照特別扣除額，每人每年可定額扣除12萬元，已減輕中低所得者及育兒、長照需求家庭的租稅負擔，落實政府照顧中低所得家庭政策。

財政部表示，立委及黨團提案各有立意，但綜所稅各項扣除額向為外界關注焦點，社會各界屢有增列扣除項目、提高扣除金額或擴大適用範圍建議，為維護財政穩健，財政部將綜合考量財政收入、租稅公平及稅政簡化等原則，配合政府施政優先順序，通盤審慎評估其必要性、可行性及有效性。（編輯：潘羿菁）1110518