升息、封城影響PC展望 宏碁打造多重事業提高韌性

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（中央社記者吳家豪台北19日電）電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今天指出，美國升息影響匯率、股市及房市，恐排擠個人電腦支出；中國封城影響供應鏈，但宏碁在途貨物是正常水準的2倍，可因應終端需求，目前沒有缺貨問題，將透過多重事業引擎提高營運韌性。

宏碁18日晚間舉辦全球線上發表會，推出多款春季新品，陳俊聖今天接受線上媒體聯訪，並自曝日前在英國確診，返台前已康復。

針對個人電腦（PC）下半年展望，陳俊聖表示，美國政府帶頭升息，導致美元走強，資金流往美國，亞太和其他地區匯率受影響，連帶影響股市、房市和購買力，PC需求會受到排擠。

據他觀察，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情慢慢過去後，人們回到辦公室上班，商用電腦採購需求確實增加，會有比較多採購量。

陳俊聖表示，現在半導體不太缺料，但中國封城造成供應鏈問題，工廠沒辦法生產，讓宏碁非常困擾。宏碁在「海上漂」的在途貨物大約是平常2倍以上，仍可因應市場需求，目前沒有缺貨問題，上岸到通路的庫存已經回到疫情前的正常水準。

他提到，隨著疫情過去，PC產業又回到2018年到2019年的情況，回歸基本面，如果只靠每3到5年的換機週期，PC產業會往下走，必須透過新應用刺激需求，例如這次宏碁全球發表會推出的裸眼3D應用，就是有亮點的應用。

針對宏碁新事業「小虎隊」進展，陳俊聖透露，小虎隊組成變得更多元，已經找到內部創業的成功方程式，透過每週分享創業心得，讓各個團隊共享學習曲線，從發想、商業化到放大規模，在自己領域提高層次，這是宏碁現在鼓勵的方向。

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他強調，宏碁內部創業做的都是熟悉、相關的事業，「不是鮪魚季到了就去抓鮪魚」，不能夠市場在瘋什麼就跟著瘋。宏碁集團已確定今年上下半年會各有一家子公司公開發行，不排除今年還有第三家，預期到年底集團旗下公開發行公司會達到雙位數。

談到是否考慮分散供應鏈以避免封城影響重演，陳俊聖直言，中國的筆電和PC供應鏈花費20到30年建立，不是2、3年就能複製到其他地區。宏碁原本就在努力分散零組件供應來源，不要只有單一供應商。（編輯：張均懋）1110519