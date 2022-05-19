陳俊聖在英國曾確診 曝當地已不把疫情當一回事

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（中央社記者吳家豪台北19日電）電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今天受訪時主動透露，日前赴英國出差發現自己和助理都確診COVID-19，真正不舒服時間大約2天，一週吃了3次韓國人蔘雞與補充維他命；現在英國民眾幾乎不把疫情當一回事，戴口罩的人非常少。

宏碁18日晚間舉辦全球線上發表會，推出多款春季新品，陳俊聖今天接受線上媒體聯訪。他說，日前到英國出差，抵達後戴口罩、勤洗手都沒停過，但還是確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），完全不知道原因，推測可能空氣中的病毒密度較高，透過空氣傳染。

陳俊聖回想，剛開始覺得喉嚨怪怪的，第2天覺得更怪，到了第3、第4天喉嚨痛，第5天起床突然不痛了，進入恢復期，真正不舒服時間大約2天。症狀只有點小咳嗽，沒有發燒，應該算是輕症。

陳俊聖透露，確診後認為需要補充營養、多休息，因此透過外送平台點韓國人蔘雞，一週吃了3次，也喝發泡劑補充維他命。

至於英國目前應對疫情的氛圍，陳俊聖發現，民眾幾乎「不當一回事」，戴口罩的人非常少，可能因為英國疫苗打得夠多，加上當地確診人口比例較高，沒有恐慌。

回台灣前已經康復的陳俊聖說，確診後有從遠端諮詢台灣醫師意見，醫師建議留在英國等病情過去再回來，不要增加台灣醫療負擔。

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他指出，英國通膨率已經飆升到9%，現在海運塞港問題還沒解決，中國華東和華南地區供應鏈部分受到封城影響，美國為了壓低通膨已經開始升息，許多挑戰造成宏碁在全球經營過程中面臨不同情況。

陳俊聖強調，宏碁全球營運範圍遍布160多國，「受風面」較大，任何地方有風吹草動都會受影響。宏碁希望加強單一事業和單一產品的營運韌性，同時發展多元事業引擎，提高承受產業變化的能力。（編輯：林淑媛）1110519