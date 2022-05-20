台積電董事長劉德音 第二度出任WSC全球主席

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（中央社記者張建中新竹20日電）世界半導體理事高峰會（WSC）落幕，順利完成年度聯合聲明及對各國政府的政策建言。TSIA理事長、台積電董事長劉德音再度擔任WSC全球主席，代表處理涉外事務。

擔任今年WSC主辦單位的台灣半導體產業協會（TSIA）表示，受疫情影響，WSC以視訊方式於台灣時間19日晚間舉行，由劉德音主持。

TSIA指出，儘管視訊會議限制了WSC會員間溝通的距離，但全球半導體領袖對於推動全球半導體產業健全發展的重要性皆有共識，順利完成年度的聯合聲明及對各國政府的政策建言，圓滿達成WSC的重要任務。

劉德音於3月出席台灣半導體產業協會會員大會受訪時曾說，WSC每年討論的議題都一樣，全世界的半導體產業都希望維持自由貿易；他表示，產業界希望國家安全控制越少越好，因為這對全世界半導體產業發展非常重要。

TSIA指出，日月光、鈺創、IBM研究院、英飛凌（Infineon）、英特爾（Intel）、鎧俠（Kioxia）、聯發科、力積電、瑞昱、高通（Qualcomm）、三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）、中芯、聯電等多家國內外企業的執行長或高層主管參與世界半導體理事高峰會。

TSIA表示，劉德音自即日起第二度擔任為期一年的WSC全球主席，將代表處理涉外事務，再次帶動半導體產業對世界科技及人文進步做出更深一層的貢獻。（編輯：林淑媛）1110520