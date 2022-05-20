台立首屆次長級對話25日舉行 陳正祺將順道訪歐盟

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（中央社記者曾智怡台北20日電）經濟部次長陳正祺將率團赴立陶宛，於25日展開首屆台立次長級經濟對話，期間將會晤立陶宛相關部會高層，在半導體、電動車、生技等議題探討合作方向；陳正祺也將順道訪問比利時，拜會歐盟相關單位。

經濟部今天發布新聞稿表示，次長陳正祺應立陶宛經創部次長Jovita Neliupšienė邀請，21日將率產官研一行共24人經由比利時轉赴立陶宛訪問，3天訪問期間將安排多項活動，包括首屆台立次長級經濟對話、會晤相關部會高層、台立產業合作座談會、見證台灣林口新創園與立陶宛投資局簽署新創合作MOU、參訪電動巴士廠等。

國合處指出，陳正祺與立國經創部將建立高層交流平台，並在半導體、雷射、電動車、生技等議題探討合作方向；雙方在堅持相同的民主自由理念下，將建立更加穩固的夥伴關係，打造具韌性的民主供應鏈。

同時，陳正祺將率新創團隊參與立陶宛規模最大的新創展，讓台灣新創與中東歐新創生態圈對接，以提升台灣新創企業的能見度與競爭力；這次台灣共5家入選新創展競賽，將於展覽當天站上舞台，與來自世界各國的團隊競爭，讓國際投資人看見台灣新創實力。

國合處表示，盼藉由台立兩國產官研交流活動，共同發掘雙方產業合作利基，全面深化與立陶宛經貿連結。

此外，陳正祺在25日抵達立陶宛前，將順道訪問比利時，拜會歐盟相關單位。

台灣於2021年11月18日正式成立「駐立陶宛台灣代表處」，台立雙方自始展開密切經貿交流；2021年10月台灣籌組「中東歐經貿考察團」共66人赴訪立陶宛，今年3月更跨部會組成專家團再度出訪，考察立國經貿投資機會，分享台灣經驗，並規劃雙方的合作方向。（編輯：林淑媛）1110520