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考量全球供應鏈受阻 中鴻調降6月內銷盤價

2022/5/20 14:45
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（中央社記者賴言曦台北20日電）中鴻今天公告，6月熱軋、冷軋及鍍鋅產品內銷盤價，每噸均調降新台幣600元；7月至8月外銷盤價依產品及地區別，每噸各調降50美元或調漲50美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻說明，近期鐵礦行情小幅回檔，但煤碳價格重返高位，美國聯準會（Fed）強勢升息，造成亞洲貨幣大幅貶值，對鋼廠原料成本壓力不減；但考量全球供應鏈持續受阻，國內疫情尚未緩解且進入雨季，為顧及業者庫存與營運壓力，協助客戶提升接單動能，本次盤價順勢適度調降。

展望後市，中鴻認為，受俄烏戰爭延宕、歐美鋼價回檔、亞洲雨季、齋戒月季節性因素及中國大陸封控措施影響，近期國際鋼市進入調整期；但目前歐、美、日、韓、印及東協製造業製造業採購經理人指數（PMI）仍處擴張，鋼材需求仍處穩定，待負面因素緩解後，下半年鋼市將朝正向發展。

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中鴻指出，目前因中國大陸部分低價鋼材出口擾市，國際行情弱勢盤整，不過5月16日上海市宣布逐步解封，且部分地區疫情趨緩、產業供應陸續恢復，物流問題也逐步緩解。

中鴻提到，中國大陸國家發展和改革委員會要求核實粗鋼產量壓減考核，繼續實施總量管制，加上中國大陸國務院持續鼓勵農村家電更新及汽車下鄉政策，預計相關政策發酵後，內需將加速復甦，低價出口現象有望消除，亞洲鋼價將反彈回升。（編輯：張良知）1110520

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