iPhone 13供貨更充足 神腦看好下半年業績

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（中央社記者吳家豪台北20日電）3C通路商神腦今天舉辦線上法人說明會，策略長邱致忠說，先前缺貨的iPhone 13系列陸續到貨後，6、7月有望迎來銷售旺季，加上蘋果、Android陣營下半年新機效應，預期神腦下半年業績將優於上半年。

邱致忠透露，4、5月iPhone有缺貨狀況，隨著手機晶片短缺問題緩解，本週iPhone 13會陸續到貨。日前市場傳出蘋果下半年將發表的iPhone新機可能漲價100美元（約新台幣2962元），預期將帶動iPhone 13系列熱賣，銷售高峰可能落在6、7月。

邱致忠認為，下半年通膨壓力應該會趨緩，且iPhone用戶平均每2年換機，較不受通膨影響；神腦盡量不調漲產品價格，藉此吸引買氣，對下半年營運表現仍審慎樂觀。

神腦今年第1季合併營收達新台幣80.7億元，季減15.2%，年增7%；營業毛利8.8億元，季減12%，年增7.4%；稅後淨利1.81億元，季增2.6%，年增17.8%；每股盈餘0.7元。（編輯：蘇志宗）1110520